Segundo grupo de brasileiros repatriados do Líbano chega a São Paulo

O segundo voo de brasileiros repatriados do Líbano desembarcou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, nesta terça-feira, 8, com 227 passageiros e 3 animais de estimação. Eles foram resgatados na operação Raízes do Cedro, do governo federal, para sair do país em guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, baseado no país.

Segundo o governo federal, cerca de três mil pessoas no Líbano solicitaram apoio do Brasil para deixar o país. A FAB afirmou que a missão vai continuar até que todas as pessoas sejam retiradas.

O primeiro grupo de resgatados chegou ao Brasil no domingo, 6, com 229 pessoas. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no local para receber o grupo e disse que o País "não medirá esforços" para retirar os brasileiros ou parentes de brasileiros que estão no Líbano.