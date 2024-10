Rússia aumenta os salários para atrair voluntários para combater na Ucrânia

Autoridades de várias regiões russas anunciaram nas últimas semanas aumentos consideráveis nos salários e bônus para atrair voluntários para combater na Ucrânia, em seu terceiro ano de ofensiva.

O Kremlin, que quer evitar uma mobilização impopular como a que fez com 300 mil homens em setembro de 2022, garante que só quer enviar voluntários contratados para a linha de frente.

As baixas do Exército russo são classificadas como secretas, então o aumento dos salários e dos benefícios continua sendo uma forma de repor as fileiras das unidades dizimadas por quase dois anos e meio de combates sangrentos.