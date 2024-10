Rodada das Eliminatórias tem volta de Messi e ausência de Vini Jr.

Com o retorno de Lionel Messi na Argentina e a ausência de Vinícius Júnior no Brasil, as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 voltam para mais uma rodada dupla a partir desta quinta-feira (10).

A 'Albiceleste' chega motivada para o jogo contra a Venezuela não só pela liderança (18 pontos em oito jogos), mas também pela volta de Messi, fora desde a final da Copa América devido a uma lesão no tornozelo.

Por outro lado, a Seleção Brasileira, que ocupa apenas a quinta posição na tabela (10 pontos) tentará iniciar uma recuperação diante do Chile sem o atacante do Real Madrid Vini Jr., sua principal peça.