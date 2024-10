Presidente mexicana lança plano para combater violência associada ao narcotráfico na fronteira

A violência no México está concentrada em pontos estratégicos (rotas de drogas, fronteiras, portos de entrada dos componentes chineses do fentanil e regiões produtoras de abacate e limão).

A presidente lançará sua estratégia depois que o prefeito de Chilpancingo, capital do estado de Guerrero (sul), foi decapitado no último domingo, poucos dias após tomar posse.

Sheinbaum está no cargo há apenas uma semana e a violência não diminui: 12 corpos foram descobertos na quinta-feira no estado de Guanajuato (centro) e cerca de 150 pessoas foram assassinadas em três semanas em Sinaloa (noroeste).

A recente escalada em Guanajuato deve-se a uma "contraofensiva" do cartel de Sinaloa e seus aliados contra o CJNG, que domina a região, explica o especialista em segurança David Saucedo.

Guanajuato é o estado mais violento do México, com mais de 3.000 homicídios em 2023. Esta área também é conhecida por receber investimentos milionários de multinacionais como GM, Mazda, Honda, etc.

Em Chiapas (sul), estado que faz fronteira com a Guatemala e "um importante centro do narcotráfico e tráfico de migrantes", a violência se deve à "incursão do CJNG em municípios fronteiriços que anteriormente eram redutos do cartel rival de Sinaloa", de acordo com o Insight Crime.