Oposição ao primeiro-ministro indiano vence eleições na conflituosa Caxemira

A oposição ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, venceu as eleições na agitada região da Caxemira, segundo anunciado nesta terça-feira (8).

Em 2019, o chefe do governo ultranacionalista hindu revogou, sem aviso prévio, o status semiautônomo do território de maioria muçulmana do Himalaia, mobilizando o exército para as ruas e suspendendo todas as comunicações.

Realizadas durante três dias, estas primeiras eleições locais em dez anos refletiram as reivindicações da população por autonomia.