Mostra imersiva 'Diego vive' dedicada a Maradona chega a Barcelona

Óculos para vivenciar o 'Gol do Século' em realidade virtual, uma recriação de sua casa na comunidade de Villa Fiorito, um holograma do próprio Maradona... A exposição imersiva 'Diego vive', recém-chegada a Barcelona, busca fazer com que os fãs do craque argentino se lembrem dele através de todos os sentidos.

Depois de passar por Nápoles e Tel Aviv, a exposição ficará dois meses nesta cidade espanhola, ligada também à história do lendário jogador, que jogou pelo Barça entre 1982 e 1984, antes de partir para o Napoli.

Os visitantes, que são recebidos por um holograma de um jovem Maradona vestido com a camisa do Boca Juniors, podem ver inúmeras imagens do craque, além de tentar marcar um pênalti no estilo 'Pelusa' ou tirar uma foto recriando o famoso gol que ele marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, batizada de 'Mano de Dios' ('Mão de Deus'), com uma bola pendurada no teto.