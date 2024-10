Konaté diz 'não ter palavras para descrever' o horror da guerra antes de França-Israel

O zagueiro da seleção francesa Ibrahima Konaté disse "não ter palavras para descrever o horror" da guerra em Gaza e no Líbano, ao ser questionado sobre o assunto dois dias antes do jogo da França contra Israel pela Liga das Nações da Uefa.

"O que vemos hoje nas redes sociais é abominável", comentou o jogador do Liverpool.

"As pessoas com quem eu mais me preocupo são os jovens, a nova geração", continuou Konaté.