John Hopfield e Geoffrey Hinton ganham Nobel de Física por seus trabalhos sobre aprendizagem automática

"Os dois ganhadores do Prêmio Nobel de Física desse ano empregaram ferramentes da física para desenvolver métodos que são a base dos potentes sistemas de aprendizagem automática de hoje em dia", indicou o júri em um comunicado.

O americano John Hopfield e o britânico-canadense Geoffrey Hinton ganharam, nesta terça-feira (8), o Prêmio Nobel de Física por seus trabalhos pioneiros sobre a aprendizagem automática, uma ferramenta empregada no desenvolvimento da Inteligência Artificial.

"Os premiados em 2024 utilizaram conceitos fundamentais da física estatística para desenhar redes neuronais artificiais que funcionam como memórias associativas e descobrem padrões em grandes conjuntos de dados", disse à imprensa Ellen Moons, presidente do comitê do Nobel de Física.

As redes neuronais artificiais se inspiram na rede de neurônios do cérebro humano.

A dupla americana foi premiada por sua descoberta do microRNA e seu papel na regulação dos genes.

O Nobel de Física é o segundo prêmio Nobel da temporada, depois do de Medicina ter sido concedido na segunda-feira aos cientistas americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun.

Hinton reconheceu que é um ávido usuário de ferramentas de IA como ChatGPT, mas também admitiu que se preocupam com as possíveis repercussões da tecnologia que ajudou a gerar.

No ano passado, o prêmio Nobel de Física foi concedido à franco-sueca Anne L'Huillier, ao francês Pierre Agostini e ao austro-húngaro Ferenc Kraus por sua pesquisa sobre as ferramentas para explorar os elétrons dentro de átomos e moléculas.

A temporada dessas premiações continua esta semana com o anúncio do vencedor ou dos vencedores do Nobel de Química na quarta-feira, seguido dos tão esperados prêmios de Literatura na quinta-feira e da Paz na sexta-feira.

O de Economia encerrará a temporada na segunda-feira, 14 de outubro.