Interpol lança campanha para identificar mulheres assassinadas em casos não solucionados

A maioria das mulheres foi "assassinada ou morreu em circunstâncias suspeitas ou inexplicadas", segundo a instituição com sede em Lyon, no leste da França. Sete corpos foram encontrados na Espanha.

"A menor informação pode ser decisiva para elucidar estes mistérios", disse Jürgen Stock, secretário-geral do órgão mundial de cooperação policial, em um apelo público para "dar respostas às suas famílias e obter reparação".

- "Justiça" para as vítimas -

Ela foi reconhecida por um familiar devido à tatuagem de uma flor preta com folhas verdes.

A Interpol divulga imagens dos rostos das mulheres e de objetos, como joias e roupas, encontrados em diversos locais onde os restos mortais foram abandonados.

"Queremos identificar as mulheres falecidas, dar respostas às famílias e garantir que as vítimas obtenham justiça. Mas não podemos fazer isso sozinhos", declarou Stock. "Sua ajuda pode mudar tudo".

Entre as mulheres que a Interpol está tentando identificar está uma jovem com idade estimada entre os 16 e os 22 anos. Em 2005, seu corpo foi encontrado dentro de uma mala vermelha em um canal da cidade de Schiedam, no oeste dos Países Baixos.