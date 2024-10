Guterres adverte Netanyahu que expulsar agência para refugiados de Gaza seria uma 'catástrofe'

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta terça-feira (8) que escreveu ao premiê israelense, Benjamin Netanyahu, para expressar sua "preocupação" com um projeto de lei que visa impedir a agência de refugiados UNRWA de continuar seu trabalho humanitário na Faixa de Gaza.

"Escrevi diretamente ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para expressar minha profunda preocupação com o projeto de lei que poderia impedir a UNRWA de continuar seu trabalho essencial no território palestino ocupado", disse Guterres à imprensa.

"Em meio a toda a agitação, a UNRWA, mais do que nunca, é indispensável. A UNRWA é, mais do que nunca, insubstituível", alertou. A expulsão dessa agência da ONU "sufocaria os esforços para aliviar o sofrimento humano e as tensões em Gaza" e "seria uma catástrofe em um desastre já sem paliativos".