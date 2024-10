Guerra, o mais recente trauma de um Líbano já abalado

Para muitos, a ilustração do cartunista libanês Bernard Hage marcou a situação: intitulada "torta libanesa", representa um bolo de casamento com várias camadas: "colapso financeiro, pandemia, explosão no porto, estagnação política, depressão coletiva"... E a cereja do bolo: a "guerra".

"Como você está?". Na Beirute de hoje, essa pergunta tão banal é respondida com um silêncio, um sorriso cansado, às vezes com lágrimas. Exaustos após anos de crise e aturdidos pela guerra, os libaneses "já não aguentam mais", comentam, preocupados, especialistas em saúde mental.

Seus cerca de 120 operadores recebem ligações de pessoas em apuros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desde 23 de setembro, quando o confronto entre o Hezbollah e Israel se transformou em uma guerra aberta, as ligações aumentaram, atingindo cerca de 50 por dia, em média.

"Pessoas chocadas, em pânico, muitos delas ligam de áreas bombardeadas, às vezes simplesmente para perguntar o que fazer", conta Nakhle.

Os bombardeios israelenses no sul e no leste do Líbano e na periferia sul de Beirute, redutos do movimento Hezbollah, deixaram mais de 1.100 mortos nos últimos quinze dias e forçaram mais de um milhão de pessoas a abandonarem seus lares, segundo as autoridades.