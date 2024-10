EUA: furacão Milton faz Biden adiar reuniões com líderes europeus

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiou a viagem para Berlim (Alemanha), onde teria reuniões com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, por conta do furacão Milton, afirma um comunicado da Casa Branca nesta terça-feira (8). A viagem para a Angola também foi cancelada.

"Biden está adiando sua próxima viagem à Alemanha e Angola para supervisionar os preparativos e a resposta ao furacão Milton", menciona a nota oficial, que destaca que o presidente deve acompanhar as respostas aos impactos do furacão Helene no sudeste dos Estados Unidos.

Mais cedo, segundo informações da Sky News, um porta-voz de Starmer confirmou que a reunião entre as nações do "Quad" aconteceria no sábado. O encontro deveria abordar a situação no Oriente Médio e na Ucrânia.