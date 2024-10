Em um Brasil com cada vez menos crianças, animais de estimação recebem os mimos

José OSORIO com Juan Sebastián SERRANO no Rio de Janeiro

José OSORIO com Juan Sebastián SERRANO no Rio de Janeiro Autor

Autor José OSORIO com Juan Sebastián SERRANO no Rio de Janeiro

"Todo o processo que um humano tem, hoje em dia temos para os doguinhos", diz à AFP Eliane Rodrigues, dona do Starpet Dog Spa, um centro de beleza para cachorros em um subúrbio de classe média nos arredores de Brasília.

Com uma população de cães e gatos que representa o dobro da de crianças, o maior país da América Latina oferece todo tipo de atenção e vaidades para os animais de estimação.

Acupuntura, cromoterapia, banhos de ozônio, reiki ou yoga. No Brasil a expressão 'vida de cachorro' ganha um novo significado.

Além da "cromoterapia" (tratamento relaxante com luzes coloridas), hidratação para o pelo e banhos com shampoo e condicionador, a loja oferece uma área de "low stress" para os pets mais nervosos.

"Antigamente as pessoas não cuidavam muito dos cachorros(...) [davam] resto de comida (...) banho com detergente. Hoje esse processo é mais específico", conta Rodrigues, enquanto um dos seus funcionários examina o pelo de um cachorro com um microscópio.