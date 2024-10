Djokovic bate italiano Cobolli e vai às oitavas do Masters 1000 de Xangai

O tenista sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atualmente o 4º no ranking da ATP, venceu com tranquilidade o italiano Flavio Cobolli (N.30) nesta terça-feira (8) e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Xangai.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2.

O sérvio, que não jogava desde a surpreendente eliminação na terceira rodada do US Open, precisou de apenas uma hora e três minutos para bater o jovem italiano de 22 anos.