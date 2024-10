Criança e adulto estão desaparecidos após deslizamento no Amazonas

Uma menina de 6 anos e um adulto estão desaparecidos após o deslizamento de terra que deixou uma dezena de feridos e causou o desmoronamento de um porto fluvial no estado do Amazonas, segundo um balanço divulgado nesta terça-feira (8).

O deslizamento de ontem provocou o colapso de um porto de cargas e passageiros localizado às margens do rio Solimões, no município de Manacapuru. Autoridades buscavam um homem de 36 anos e uma menina de 6, segundo o delegado Mauro Soares, citado em nota da Defesa Civil do estado.

Socorristas faziam buscas em terrenos vizinhos e pelo rio. "Continuaremos esse trabalho até encontrarmos as pessoas que estão desaparecidas", afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alexandre Freitas.