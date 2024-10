Chelsea vence Real Madrid (3-2) na estreia na Champions feminina

No segundo tempo, a colombiana Mayra Ramírez (53') recolocou as 'Blues' com dois gols de vantagem ao ampliar de cabeça. Mas sua compatriota Linda Caicedo diminuiu na reta final (84').

O Chelsea está em segundo lugar no Grupo B, empatado em três pontos com o holandês Twente, que derrotou o Celtic Glasgow por 2 a 0, próximo adversário do Real Madrid no dia 17 de outubro.

No grupo A, o favorito Lyon venceu o Galatasaray por 3 a 0 e agora lidera a chave à frente da Roma, que venceu o Wolfsburg por 1 a 0.