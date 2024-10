Capacidades militares do Hezbolllah seguem sendo 'boas', garante um dirigente

Também afirmou que a liderança do movimento armado pró-iraniano está "perfeitamente organizada", apesar de Israel ter assassinado nas últimas duas semanas vários de seus líderes políticos e militares, começando pelo secretário-geral, Hassan Nasrallah.

"Todos os dias, registramos numerosos êxitos: centenas de foguetes [disparados], dezenas de drones, um grande número de colônias e cidades [israelenses] sob o fogo dos foguetes da resistência [...] Posso garantir que nossas capacidades continuam boas, ao contrário do inimigo, que acha ter nos enfraquecido", disse o dirigente em um discurso televisionado.

"Nossas capacidades continuam boas", assegurou, nesta terça-feira (8), Naim Qasem, número dois do movimento libanês Hezbollah, após um ano de fogo cruzado com Israel que se transformou em guerra aberta nas últimas semanas.

A escolha do sucessor de Nasrallah, segundo Naim Qasem, será organizada de acordo com "o regulamento interno" do movimento, apesar das condições "difíceis" atuais.

Além disso, o responsável afirmou que o Hezbollah apoia os esforços da classe política libanesa para tentar alcançar um cessar-fogo com Israel.

"Apoiamos os esforços políticos do presidente [do Parlamento Nabih] Berri, que visam prioritariamente a um cessar-fogo", disse Qasem em um discurso transmitido pelo canal Al Manar, do Hezbollah.