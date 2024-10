Biden se reunirá com líderes europeus em Berlim para falar de Ucrânia e Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá com os governantes de Alemanha, França e Reino Unido no sábado em Berlim para abordar os conflitos da Ucrânia e do Oriente Médio, informou uma fonte governamental alemã nesta terça-feira (8).

Esse encontro entre Biden e Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Keir Starmer acontecerá durante a visita do mandatário americano à Alemanha, onde chegará na quinta-feira.

Os dirigentes participarão de uma reunião de países aliados da Ucrânia na base militar americana de Ramstein, no sudoeste da Alemanha.