Aliado de Lula é aprovado para presidir Banco Central

O Senado aprovou, nesta terça-feira (8), como novo presidente do Banco Central (BC) Gabriel Galípolo, um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defende a redução da taxa de juros, uma das mais altas do mundo.

Atual diretor de Política Monetária do BC, Galípolo, de 42 anos, atuou brevemente em 2023 como secretário-executivo do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad. Sua indicação foi aprovada no Senado por 66 votos a 5.

A escolha de Galípolo é observada com interesse por instituições e analistas do mercado, preocupados com uma possível influência do governo. Em sabatina no Senado, Galípolo disse que Lula lhe comunicou “de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões”.