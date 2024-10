Republicanos em Utah perdoam ceticismo climático de Trump, apesar de sofrerem na pele com o aquecimento global

Diretor do departamento de Recursos Naturais de Utah, Ferry sabe que a seca do lago é uma "bomba nuclear ambiental" que ameaça a existência da capital, Salt Lake City, e dos dois milhões de habitantes que vivem em suas margens.

Em seu rancho na margem norte do Grande Lago Salgado, Joel Ferry é um espectador de primeira fila das mudanças climáticas. Natural de Utah, este agricultor republicano viu a extensão da água diminuir dois terços em 40 anos.

Esses pontos ofuscam, segundo Ferry, a posição negacionista de Trump, que neste ano sugeriu que o aumento do nível dos oceanos resultará em mais propriedades à beira-mar.

Mórmon assim como a como metade da população de Utah, Ferry também é grato a Trump por nomear juízes conservadores para a Suprema Corte, o que permitiu a revogação da proteção constitucional do direito ao aborto.

Os republicanos vencem as eleições presidenciais neste estado há setenta anos.

"Disparou a preocupação de que o lago secaria completamente", disse à AFP David Parrott, diretor-adjunto do Great Salt Lake Institute, da Universidade de Westminster.

Os moradores entenderam a fragilidade da região em 2022, quando o Grande Lago Salgado atingiu seu ponto mais baixo, afetado, por um lado, entre o consumo excessivo de água do setor agrícola e da indústria mineradora, e por outro, por uma seca histórica que desidratava a região há duas décadas.

"Seria como Mad Max, onde a água desaparece completamente. Teríamos que abandonar a cidade", explica o biólogo.

O leito do lago, cada vez mais exposto, contém naturalmente arsênio tóxico, além de metais pesados que se concentraram devido à indústria mineradora e que se liberam na atmosfera com as tempestades.

Este ponto de inflexão gerou "um grito de guerra" de políticos e cidadãos, acrescenta Ferry.