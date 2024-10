Presidente da Tunísia é reeleito com 90,7% dos votos (autoridade eleitoral)

O presidente da Tunísia, Kais Saied, foi reeleito com 90,7% dos votos, anunciou nesta segunda-feira (7) a autoridade eleitoral do país do Magreb, de 12 milhões de habitantes.

Mais de 9,7 milhões de eleitores estavam inscritos para votar no país, berço das revoltas democráticas da Primavera Árabe, em 2011.

Eleito em 2019, com 73% dos votos, Saied era popular quando tomou plenos poderes, no verão de 2021, prometendo implantar a ordem após anos de instabilidade política. Três anos depois, ONGs do país e do exterior, além da oposição, denunciaram o que chamaram de "viés autoritário do poder", com o desmantelamento dos contrapoderes instaurados em 2011 e a repressão à sociedade civil.

