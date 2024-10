Morre aos 91 anos Cissy Houston, mãe de Whitney e ganhadora do Grammy

Cissy Houston, mãe da finada cantora Whitney Houston e ganhadora do Grammy, morreu aos 91 anos, segundo informou sua nora em comunicado nesta segunda-feira (7). "Parte o meu coração anunciar o falecimento hoje de minha amada rainha Cissy Houston! Por favor, tenham a família Houston em suas orações", escreveu Pat Houston no Instagram. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nascida como Emily Drinkard, Cissy Houston cantava soul e gospel. Teve uma carreira de sucesso como vocal de apoio para artistas do calibre de Elvis Presley, Aretha Franklin e Dionne Warwick, inclusive como parte do popular grupo The Sweet Inspirations.

Além de ser mãe da cantora Whitney Houston, era tia das também artistas Dionne Warwick e Dee Dee Warwick, e prima da famosa cantora de ópera Leontyne Price. Cissy Houston gravou centenas de canções de todos os gêneros, e sua voz foi incluída em temas de artistas tão diversos quanto Jimi Hendrix e Beyoncé. Como solista de gospel, no final da década de 1990, obteve dois prêmios Grammy pelos álbuns "Face to Face" e "He Leadeth Me".