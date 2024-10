Morre aos 73 anos Johan Neeskens, ídolo do futebol holandês

Johan Neeskens, ex-jogador da seleção holandesa e lenda do Ajax, morreu aos 73 anos, anunciou a federação holandesa de futebol (KNVB) nesta segunda-feira (7).

"Com Johan Neeskens, o mundo do futebol holandês e internacional perde uma lenda", afirmou a KNVB em comunicado, no qual acrescentou que o jogador faleceu no domingo, sem divulgar a causa da morte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neeskens jogou no Ajax no início dos anos 1970 e conquistou pelo clube três Copas dos Campeões da Europa (atual Champions League) consecutivas (1971, 1972 e 1973).