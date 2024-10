Manifestantes bloqueiam vias em Honduras para protestar contra proibição de portar armas

Centenas de pessoas bloquearam, nesta segunda-feira (7), as rotas de acesso ao departamento de Colón, no nordeste de Honduras, para exigir a revogação de um decreto que proíbe o porte de armas nesta região conflituosa, informou a polícia.

O líder Wilmer Maradiaga explicou à imprensa que buscam que "o governo preste atenção ao problema do porte de armas", pois um empresário "que tenha que se deslocar com 150.000 lempiras [cerca de R$ 33 mil para pagar salários] e vai [armado apenas] com as unhas se expõe a ser assaltado".

No entanto, o líder camponês Vitalino Álvarez advertiu que "se revogarem o decreto, haverá mais mortes" em Colón.

O ambientalista Juan López foi assassinado neste departamento em 14 de setembro, crime que provocou condenações do Papa Francisco e da ONU.