Grandes petrolíferas apelam a Trump para manter a lei climática

As empresas petrolíferas estão transmitindo uma mensagem improvável ao Partido Republicano e seu candidato à Casa Branca: poupe a lei climática característica do presidente Joe Biden. Pelo menos as partes que beneficiam a indústria petrolífera.

Em discussões com a campanha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, e seus aliados no Congresso norte-americano, gigantes petrolíferas, incluindo Exxon Mobil, Phillips 66 e Occidental Petroleum, exaltaram os benefícios da Lei de Redução da Inflação (IRA).

Muitos na indústria de combustíveis fósseis se opuseram à lei quando ela foi aprovada em 2022, mas passaram a amar as disposições que destinam bilhões de dólares para projetos de energia de baixo carbono nos quais estão apostando.