COP16, o encontro global na Colômbia para cumprir compromissos sobre biodiversidade

Aninhada entre o Pacífico e a cordilheira dos Andes, a região é um símbolo da biodiversidade da Colômbia, uma das mais ricas do mundo, que também enfrenta os estragos do desmatamento, da mineração ilegal e da guerra pelo tráfico de cocaína.

O país busca aproveitar a 16ª conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) para liderar os esforços globais de proteção da biodiversidade.

Em Cali, a ideia é "estarmos de acordo com as regras do jogo para superar esta crise, caso contrário continuaremos fazendo promessas sem os meios adequados para cumpri-las", disse a ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, em Nova York no final de setembro.

Outro ator importante será o Brasil, vizinho do outro lado do Amazonas e que preside o G20 antes de sediar a COP30 sobre o clima em 2025.