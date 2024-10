Coco Gauff volta ao Top 5 da WTA após título em Pequim

A tenista americana Coco Gauff colheu os frutos do título do WTA 1000 de Pequim, seu segundo nesta temporada, e subiu para a quarta posição no ranking do circuito feminino, que segue com a polonesa Iga Swiatek no topo.

Gauff, de 20 anos, levantou na China o oitavo troféu de sua carreira, ao vencer na final a tcheca Karolina Muchova, mais de oito meses depois de ter sido campeã em Auckland, em janeiro.

A americana está de volta ao Top 5, do qual havia saído no início de setembro, quando seu título no US Open, o único de Grand Slam até aqui, completou um ano.