Ataques israelenses na fronteira sírio-libanesa ameaçam gravemente os civis, diz ONG

Os ataques de Israel na fronteira entre o Líbano e a Síria colocam os civis deslocados em "grave risco" e dificultam as operações humanitárias, alertou a ONG Human Rights Watch (HRW) nesta segunda-feira (7).

Na sexta-feira, as tropas israelenses realizaram uma incursão no leste do Líbano, perto da passagem fronteiriça de Masnaa, bloqueando a estrada entre os dois países.

Um funcionário do Ministério dos Transportes sírio, Sleiman Khalil, disse à AFP que "o tráfego rodoviário continua impossível neste eixo".