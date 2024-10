'Armas fantasmas' e direitos trans estão na agenda na Suprema Corte dos EUA

Essas discussões, segundo especialistas, correm o risco de serem interrompidas caso as eleições presidenciais de 5 de novembro sejam contestadas.

A Suprema Corte dos Estados Unidos retornou, nesta segunda-feira (7), de seu recesso de verão com uma agenda que inclui a regulamentação das armas de fogo caseiras montadas a partir de kits comprados online e a atenção médica para jovens transgêneros.

Apenas 43% dos americanos aprovam o desempenho da Suprema Corte, de acordo com uma pesquisa da Gallup publicada em julho, um nível próximo de seu mínimo histórico de 40%.

"A verdadeira questão da nova sessão é sobre a própria Corte", escreveram nesta segunda a ex-juíza federal Nancy Gertner e o professor de Direito Steve Vladeck em um artigo de opinião para o jornal The New York Times.

Em uma decisão histórica no último mandato em um caso apresentado por Trump, que é acusado de conspirar para anular os resultados das eleições de 2020, o mais alto tribunal decidiu por 6 a 3 que um ex-presidente tem ampla imunidade contra processos criminais.

"Mas, você sabe, isso pode mudar se as eleições presidenciais forem apertadas e contestadas", acrescentou Cole, referindo-se a possíveis processos judiciais decorrentes da disputa pela Casa Branca entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris.

David Cole, diretor jurídico da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), que frequentemente leva casos ao máximo tribunal, disse esperar "um mandato muito mais tranquilo do que os que tivemos nos últimos dois anos".

Os juízes também anularam uma decisão de um tribunal do Colorado que teria excluído Trump das votações de novembro por seu papel na invasão ao Capitólio dos Estados Unidos por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

Por outro lado, nas questões explosivas do direito ao aborto e do direito de porte de armas, a Suprema Corte proferiu este ano decisões mais consensuais do que os reveses de 2022.

Em junho, defendeu o acesso à pílula abortiva e voltou a autorizar a interrupção voluntária da gravidez no estado de Idaho em casos de emergência médica.