Ao menos 20 mortos em enchentes e deslizamentos de terra na Índia e Bangladesh

Pelo menos 20 pessoas morreram desde sexta-feira na Índia e no Bangladesh em inundações e deslizamentos de terras, provocados pelo transbordamento das torrentes vindas dos Himalaias, anunciaram nesta segunda-feira as autoridades.

No estado de Meghalaya, no nordeste da Índia, "inundações causadas por chuvas contínuas e deslizamentos de terra" deixaram 15 mortos desde sexta-feira, além de destruição, informou o gabinete do chefe local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enquanto isso, no vizinho Bangladesh – localizado principalmente em baixa altitude – as chuvas excessivas causaram o transbordamento dos rios e deixaram cinco mortos desde sábado, segundo o ministério encarregado da gestão de desastres naturais.