Aborto, uma arapuca eleitoral em Nebraska

O aborto irá às urnas em diversos lugares dos Estados Unidos no mês que vem, mas, somente no estado de Nebraska, os eleitores terão a possibilidade de escolher entre duas propostas concorrentes, em meio a acusações de trapaça entre democratas e republicanos. Os eleitores desse estado do Meio Oeste, onde a interrupção da gravidez é permitida durante as primeiras 12 semanas de gestação, escolherão em 5 de novembro, em paralelo às eleições presidenciais, se emendam a Constituição local para incluir a prática do aborto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por um lado, um referendo apoiado pela direita propõe ratificar o status quo, consagrando as disposições existentes na lei fundamental do estado.

Por outro, um texto apoiado pelos democratas quer que a Constituição garanta o direito ao aborto até a viabilidade do feto, ou seja, entre as 22 e 24 semanas. Como essas duas propostas não podem coexistir, se ambas forem aprovadas, ganhará a que receber mais votos. "É confuso", disse Jean Hanson, uma contadora de 63 anos que vive em Omaha. "Acredito que ou muita gente votará em ambas, o que contradiz o objetivo, ou terminarão votando na opção errada".

Os impulsionadores dessas iniciativas recolheram com sobras as assinaturas necessárias para submetê-las a referendo. Durante esse processo, no entanto, dezenas de moradores declararam à imprensa local que foram enganados. "Houve confusão", admite o senador republicano do estado, Merv Riepe, à AFP.

No dia da eleição, os eleitores terão que ler com cuidado as chamadas Iniciativas 434 e 439 em suas cédulas para estarem seguros de que não estão apoiando a opção incorreta. John Cavanaugh, senador democrata, acredita que os conservadores apresentaram sua proposta "como uma maneira de causar confusão e dificultar a aprovação da outra opção". Contudo, para o deputado republicano Don Banco, os democratas "enfeitaram e exageram" nessas acusações para seu próprio benefício político. "São uns trapaceiros", disse à AFP.

- "Inferno" - O aborto, questão que divide os americanos, se tornou um dos principais temas da campanha para as presidenciais de novembro. O candidato republicano, Donald Trump, se gaba com frequência de ter nomeado os juízes da Suprema Corte que eliminaram a proteção federal a esse direito em 2022.

Os democratas, liderados por Kamala Harris, esperam atrair o voto dos contrários à proibição dessa prática. Segundo as pesquisas, a maioria dos americanos defende que haja pelo menos um marco legal para o procedimento. Desde que a Suprema Corte deixou de reconhecer esse direito a nível federal, pelo menos 20 estados impuseram restrições ao aborto, entre eles Nebraska, onde o tema é especialmente complexo e espinhoso.