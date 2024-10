Tunísia vota em eleições presidenciais com atual chefe de Estado como favorito

Os tunisianos votam neste domingo (6) em eleições presidenciais que têm o chefe de Estado em final de mandato, Kais Saied, como favorito e que suscitam pouco entusiasmo entre a população, mais preocupada com suas dificuldades financeiras do que com a "deriva autoritária" denunciada pela sociedade civil.

Os locais de votação abriram às 8h (4h em Brasília) para os 9,7 milhões de eleitores registrados, confirmaram jornalistas da AFP.

A autoridade eleitoral do ISIE espera resultados preliminares "o mais tardar" na quarta-feira.