Presidente chinês defende 'aprofundar cooperação' com a Coreia do Norte

O presidente chinês, Xi Jinping, declarou neste domingo (6) ao seu contraparte norte-coreano, Kim Jong Un, que espera "aprofundar a cooperação" com este país, por ocasião do aniversário de suas relações diplomáticas.

A China e a Coreia do Norte são aliados socialistas tradicionais. Pequim tem sido um apoiador econômico e diplomático crucial ao longo das décadas para o governo isolado de Pyongyang.

A imprensa estatal de ambos os países disse que Xi e Kim trocaram mensagens de felicitação no sábado, no 75º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre estas nações.