Papa Francisco anuncia brasileiro entre 21 novos cardeais

O papa Francisco anunciou, neste domingo (6), a nomeação de 21 novos cardeais em todo o mundo, entre eles um brasileiro, que será efetiva durante um consistório em 8 de dezembro.

"Tenho o prazer de anunciar que no dia 8 de dezembro realizarei um consistório para a nomeação dos novos cardeais", declarou o papa durante a oração semanal do Angelus. "Sua procedência expressa a universalidade da Igreja e [...] manifesta o vínculo inseparável entre a Sé de Pedro e as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo", acrescentou o pontífice de 87 anos.

O novo cardeal brasileiro será Dom Jaime Spengler, atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo metropolitano de Porto Alegre.