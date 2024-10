Morre aos 94 anos a presidente da Câmara dos Deputados do México

A presidente da Câmara dos Deputados do México, Ifigenia Martínez, símbolo da esquerda e do feminismo, morreu aos 94 anos, quatro dias depois de conduzir a histórica posse de Claudia Sheinbaum como primeira mulher presidente do país, anunciou no sábado (5) a mandatária.

"Em 1º de outubro, recebi a faixa presidencial de suas mãos. Hoje nos deixou. Envio a família, companheiros e amigos todo o meu carinho e solidariedade", escreveu Sheinbaum na rede social X no sábado à noite, junto com uma foto de sua posse na terça-feira.

Com a saúde muito debilitada, Martínez mal pôde passar a faixa das mãos do presidente demissionário Andrés Manuel López Obrador para as de Sheinbaum.