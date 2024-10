Juventus cede empate em casa contra Cagliari (1-1) e fica mais longe do líder Napoli

Pela terceira vez em quatro jogos em casa nesta temporada no campeonato italiano, a Juventus teve que se contentar com um empate (1-1) diante do Cagliari (16º), neste domingo (6), pela sétima rodada da Serie A.

O líder Napoli tem 16 pontos, dois a mais que os 14 da Inter de Milão, que também está à frente da Juve após vencer o Torino por 3 a 2 no sábado, enquanto a 'Vecchia Signora' permanece com 13 pontos, empatada com a Udinese, que venceu o Lecce por 1 a 0 também no sábado.

Apenas quatro dias depois de ter derrotado o Leipzig na Alemanha (3-2), apesar de ter de recuperar de uma desvantagem de 2-1 ao jogar a última meia hora em desvantagem numérica, a Juventus careceu de ideias e, sobretudo, de pernas neste domingo.