Irã suspende voos comerciais enquanto tensões com Israel aumentam

O Irã suspendeu todos os voos de seus aeroportos a partir das 21h deste domingo, 6 (14h30, no horário de Brasília), com a previsão de retomada apenas às 6h da manhã de segunda-feira, 7, segundo informou a mídia estatal iraniana. A decisão foi justificada por "restrições operacionais", sem detalhes adicionais sobre as causas ou quais aeroportos e rotas foram impactados.

A medida foi adotada em meio à escalada nas tensões regionais, com Israel ameaçando retaliar o Irã pelo ataque com mísseis balísticos lançado por Teerã na semana passada. As atividades em aeroportos iranianos chegaram a ser suspensas, logo após os disparos, pela preocupação com a possível resposta israelense, e retomadas na quinta-feira.

O ataque iraniano - uma retaliação aos assassinatos de líderes do Hamas e do Hezbollah - aconteceu em meio à aproximação do aniversário do ataque do grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra na Faixa de Gaza, um conflito que se expandiu para outras áreas do Oriente Médio.