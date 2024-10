Irã já tem resposta preparada em caso de ataque israelense

A República Islâmica assinalou que o último ataque foi uma represália pelas mortes no Líbano do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de um destacado general iraniano, Abbas Nilforushan, em um bombardeio israelense em 27 de setembro.

O titular da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, advertiu ontem que, "para cada ação, haverá uma reação proporcional e similar do Irã, inclusive com mais força".

Durante essa visita, o ministro se reuniu com o general Mohammad Hossein Bargahi, comandante da 4ª região da Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (o exército ideológico do Irã), responsável pela segurança na área.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desaconselhou ontem Israel a atacar as instalações petrolíferas do Irã, um dos dez maiores produtores de petróleo do mundo.

ap/feb/es/an/rpr/yr