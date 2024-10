Gauff vence Muchova em Pequim e conquista seu segundo título em 2024

A tenista americana Coco Gauff (nº 6 do ranking mundial) derrotou neste domingo (6) a tcheca Karolina Muchova (nº 49) com parciais de 6-1 e 6-3 na final do torneio WTA 1000 de Pequim e conquistou seu segundo título em 2024.

A vencedora do Aberto dos Estados Unidos em 2023 não deu chances à adversária, que nas quartas e semifinais havia derrotado duas favoritas, a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) e a ídolo local e campeã olímpica Zheng Qingwen (N.7), e conquistou o segundo título da temporada depois de Auckland em janeiro passado.

É o oitavo título da carreira da americana de 20 anos, que nos últimos meses não obteve grandes resultados, o que a levou a encerrar a parceria com o técnico Brad Gilbert após perder nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos e não conseguir defender seu título.