Com lesão cervical, Vini Jr é cortado da Seleção; Dorival convoca Andreas Pereira

O atacante brasileiro Vinicius Jr, que sofreu uma "lesão cervical" no sábado em jogo do Real Madrid, não poderá disputar as próximas partidas da Seleção, contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo.

"Como informado pelo clube espanhol", Vinicius "se lesionou em partida pela LaLiga no sábado" contra o Villarreal, informou a CBF em seu comunicado.

O técnico Dorival Júnior convocou o meia Andreas Pereira, do inglês Fulham, em seu lugar.