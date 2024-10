Brasil vence Argentina (2-1) e conquista hexa do Mundial de Futsal

O Brasil se sagrou hexacampeão mundial de futsal ao derrotar neste domingo (6) a Argentina por 2 a 1 na final do Mundial do Uzbequistão, voltando a erguer um troféu que não conquistava desde 2012.

Os dois gols brasileiros aconteceram no primeiro tempo, por meio de Ferrão (6') e Rafael (13'). Os argentinos partiram com tudo na direção da baliza defendida por Willian e conseguiram diminuir a dois minutos do final através de Matías Rosa, quando a 'Albiceleste' jogava com um goleiro-linha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas não deu tempo para mais e o Brasil acabou comemorando na Humo Arena, em Tashkent, na presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino.