Bayern cede empate nos acréscimos na visita ao Eintracht Frankfurt (3-3)

O time comandado pelo técnico Vincent Kompany continua líder, mas apenas graças à vantagem no saldo de gols sobre o Leipzig, que havia vencido o Heidenheim horas antes (1-0).

Os bávaros, que também haviam empatado com o Bayer Leverkusen no campeonato (1-1) e perdido para o Aston Villa na Liga dos Campeões (1-0), caminhavam para a vitória até o gol do egípcio Omar Marmoush (90+4), que lhes infligiu um novo golpe.

O Bayern de Munique perdeu dois pontos nos acréscimos com um empate em 3 a 3 em sua visita ao Eintracht Frankfurt, no duelo de maior destaque da sexta rodada da Bundesliga, que correspondeu às expectativas de emoção e espetáculo.

O artilheiro egípcio Omar Marmoush respondeu completando o contra-ataque com um chute cruzado e deixando tudo igual (22'). Em outro contra-ataque, Marmoush deu uma assistência para o ex-atacante francês do PSG, Hugo Ekitiké, que colocou os donos da casa na frente (35').

Nesta partida os franceses se destacaram, marcando metade dos seis gols que foram vistos no estádio Deutsche Bank Park. Foi o zagueiro sul-coreano Kim Min-jae quem abriu o placar para o Bayern, aos 15 minutos.

O Eintracht Frankfurt, segundo colocado antes do fim de semana, cai uma posição e está um ponto atrás da dupla líder.

A equipe de Vincent Kompany empatou através do zagueiro francês Dayot Upamecano. O jogador da seleção francesa finalizou após uma boa jogada na área de Serge Gnabry (38').

O festival ofensivo continuou no segundo tempo, com mais um gol de um francês. O medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Michael Olise, após um passe de Harry Kane, recolocou o Bayern na frente com seu quarto gol na Bundesliga nesta temporada (53').

Mas Marmoush conseguiu o empate definitivo com seu oitavo gol no campeonato, tornando-se artilheiro, após um passe do francês Eric-Junior Dina Ebimbe (90'+4).