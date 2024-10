Barça vence Alavés (3-0) com hat-trick de Lewandowski e é líder isolado do Espanhol

O Barcelona venceu o Alavés por 3 a 0 neste domingo (6) pela nona rodada de LaLiga e se consolidou como líder isolado com 24 pontos, três à frente do seu perseguidor mais próximo, o Real Madrid.

O time catalão triunfou com um hat-trick do atacante polonês Robert Lewandowski (7', 22' e 32'), artilheiro do campeonato espanhol com 10 gols.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A má notícia para os 'culés' foi a lesão de Ferrán Torres, que foi substituído por Eric García.