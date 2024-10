Alívio e impotência pelos que ficaram; veja depoimentos de brasileiros que deixaram o Líbano

A brasileira Fayze Samir, de 67 anos, respirou aliviada ao descer do avião que pousou em Guarulhos (SP) na manhã deste domingo, 6, depois de partir no sábado do Líbano. "Faz um mês que ninguém dorme bem", diz ela, relembrando os bombardeios constantes. "Você está sentado, vê aqueles aviões em cima da gente, você sente quase a casa cair em cima de você". Embora sua cidade, que fica a cerca de 1h30 de Beirute, não tenha sido diretamente atingida, o impacto dos conflitos era sentido de perto. "Os vizinhos não têm sossego. Nem a noite, nem o dia", desabafa.

Fayze é uma dentre os 229 repatriados com auxílio do governo brasileiro. Na manhã deste domingo, os primeiros brasileiros resgatados do Líbano desembarcaram na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, sendo recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com bandeiras do Brasil e do Líbano em mãos, os repatriados desceram da aeronave em meio a aplausos e gestos de comemoração.

Ela descreveu o momento da partida do Líbano, a caminho do aeroporto Beirute, como momentos de terror - há cerca de uma semana, Israel tem atacado áreas mais centrais da capital libanesa, incluindo proximidades do aeroporto. "Meu Deus, a gente pensa que já era. Bombardeavam por toda parte". Mesmo com a alegria de ter chegado ao Brasil em segurança, Fayze se diz dividida, já que muitos parentes, incluindo seus irmãos e a família do marido, permanecem no Líbano. "Eles não têm como vir", disse, com a voz embargada. "Deus vai salvar eles."