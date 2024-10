Adolescente de 15 anos é esfaqueado 50 vezes e queimado vivo na França

Um adolescente de 15 anos foi "esfaqueado 50 vezes" e queimado vivo esta semana na cidade de Marselha, no sudeste da França, em um caso de "selvageria sem precedentes" relacionado com o tráfico de drogas.

A vítima, um pai de família de 36 anos, funcionário de um serviço de transporte privado, não tinha relação com o tráfico de drogas, segundo a Promotoria. É a primeira vítima colateral do ano, acrescentou Bessone.

Com estes dois últimos casos, o número de assassinatos relacionados com o narcotráfico em Marselha chega a 17 desde o início do ano. Em 2023, um total de 49 pessoas morreram em atos violentos relacionados com drogas na cidade.

Outro aspecto surpreendente deste caso é que foi o próprio criminoso que encomendou o assassinato quem procurou a polícia para denunciar o jovem, que não havia cumprido sua missão, o que permitiu sua prisão.

Sob custódia policial, o menor, que vivia em casas de acolhimento desde os nove anos, já que seus pais estão presos por crimes relacionados com drogas, admitiu ter atirado no motorista, mas alega que o disparo foi acidental.