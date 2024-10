Veículo oficial libanês reporta bombardeios de Israel no sul de Beirute

Cinco bombardeios israelenses atingiram, neste sábado (5), o sul de Beirute e seus arredores, reduto do grupo islamista Hezbollah, reportou um veículo oficial libanês, depois que o exército israelense pediu que os moradores evacuassem a área.

"Aviões de guerra do inimigo israelense lançaram quatro bombardeios muito violentos contra os subúrbios do sul [de Beirute] e outro contra [a área de] Chweifat", reportou a Agência Nacional de Notícias do Líbano. Correspondentes da AFP ouviram várias explosões na capital libanesa.

