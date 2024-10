Udinese vence Lecce (1-0) e assume vice-liderança provisória da Serie A

O zagueiro do Zimbabue, Jordan Zemura, marcou o único gol do jogo aos 75 minutos, numa bela cobrança de falta.

Graças a esta quarta vitória na temporada, a Udinese (13 pontos), que havia sofrido um duro revés com duas derrotas consecutivas, está três pontos atrás do líder Napoli (16 pontos), que na sexta-feira venceu o Como por 3 a 1.

Porém, ainda pode cair para a terceira colocação neste sábado caso o duelo Inter-Torino, ambos com onze pontos, não termine empatado.

Também neste sábado, a Atalanta se reencontrou com a vitória no campeonato, algo que buscava desde o dia 15 de setembro. E o fim do jejum veio numa goleada sobre o Genoa por 5 a 1, no Estádio Gewiss, em Bérgamo.