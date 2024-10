Milhares vão às ruas de várias cidades em apoio a Gaza, um ano após o 7/10

Milhares de manifestantes foram às ruas, neste sábado (5), em Londres, Paris, Madri, Caracas e Cidade do Cabo para pedir um cessar-fogo em Gaza e no Líbano, a dois dias de a guerra entre Israel e Hamas completar um ano. Simpatizantes pró-palestinos se manifestaram nessas cidades de Europa, África e América do Sul para exigir o fim da guerra, que já deixou quase 42 mil mortos em Gaza, no início de uma série de protestos organizados. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dezenas de atos de protesto e homenagem foram convocados em todo o mundo por ocasião do primeiro aniversário do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.205 mortos, principalmente civis, e 251 reféns, 97 dos quais ainda estão em cativeiro.

Em Londres, os manifestantes, vindos de todo a Inglaterra, com cartazes e bandeiras palestinas e libanesas, percorreram o centro da capital britânica entoando palavras de ordem como "Cessar-fogo agora!", "Do rio até o mar, a Palestina será livre!" e "Tirem as mãos do Líbano!". Israel lançou uma operação terrestre no Líbano e promete responder ao último ataque com mísseis lançados pelo Irã, o que gera o temor de que o conflito se transforme em uma guerra mais ampla. Uma amostra da polarização internacional suscitada pelos acontecimentos no Oriente Médio são as manifestações programadas nestes dias em apoio tanto a Israel como aos palestinos em todo o mundo, às vezes com eventos opostos na mesma cidade.

- 'Quantos mais devem morrer?' - O protesto na capital britânica foi liderado, entre outros, pelo ex-dirigente do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn (hoje independente) e o ex-primeiro-ministro escocês Humza Yousaf. "Precisamos de um cessar-fogo, um cessar-fogo agora. Quantos palestinos ou libaneses inocentes mais devem morrer?", perguntou Sophia Thomson, de 27 anos, que compareceu à marcha com seus amigos.

"O fato de que somos muitos mostra que o governo não fala em nome do povo", acrescentou. Muitos manifestantes portavam cartazes com a frase: "Starmer tem sangue nas mãos", em referência ao atual premiê britânico, o trabalhista Keir Starmer. O primeiro-ministro pediu um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas, além de suspender algumas licenças de armas a Israel.

Contudo, muitos na manifestação disseram que isso não é o bastante. "Não é bom o suficiente, não é o bastante", comentou Zackerea Bakir, de 28 anos. Em Roma, uma marcha com milhares de pessoas acabou derivando em confrontos entre manifestantes pró-palestinos e a polícia, com lançamento de garrafas, fogos, gás lacrimogênio e jatos d'água, constataram repórteres da AFP. "Queremos que Gaza seja livre!", "A revolução começou em 7 de outubro!", "A Itália deve deixar de vender e enviar armas a Israel, devemos interromper imediatamente o genocídio em Gaza!" e "Israel, um estado criminoso!", gritaram os manifestantes.

Em Berlim, a polícia disse que deteve 26 pessoas que fizeram insultos a uma marcha a favor de Israel. - 'A humanidade morreu em Gaza' - Em Madri, a manifestação reuniu cerca de 5 mil pessoas, com cartazes com lemas como "Boicote a Israel" e "A humanidade morreu em Gaza". Os manifestantes instaram o presidente de governo da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, a romper relações diplomáticas com o país.