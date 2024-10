Israel, em alerta máximo antes do aniversário do 7/10, promete responder ataque do Irã

Israel anunciou, neste sábado (5), que está em alerta máximo antes do aniversário do ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, que foi o estopim da guerra em Gaza, e afirmou que "prepara uma resposta" à agressão lançada na terça-feira pelo Irã contra seu território. "Esta semana rememoramos o aniversário da guerra e o 7 de outubro. Estamos preparados com mais forças antecipadamente para este dia", afirmou o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente israelense, Isaac Herzog, lembrou que ainda não se fecharam "completamente" as feridas do sangrento ataque-surpresa do movimento islamista palestino no sul de Israel.

Ele também denunciou a "ameaça permanente do Irã e de seus agentes terroristas para o Estado judeu", que descreveu como "cegos pelo ódio e empenhados na destruição" de Israel. O Irã lançou na terça-feira cerca de 200 mísseis contra Israel, em resposta às mortes do chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, em Beirute, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O primeiro morreu em um bombardeio israelense em 27 de setembro em Beirute, a capital libanesa. O segundo foi morto em um bombardeio atribuído a Israel em 31 de julho em Teerã, a capital iraniana.

"O exército israelense prepara uma resposta" ao ataque, declarou à AFP uma autoridade militar israelense sob a condição do anonimato. "Israel tem o dever e o direito de se defender e responderá estes ataques e é o que faremos", insistiu, por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O chanceler iraniano, Abas Araghchi, prometeu que Teerã responderia com ainda "mais força" se Israel lançar um ataque de retaliação.

- Sem notícias sobre Safieddine - A agressão iraniana reacendeu o temor de uma conflagração no Oriente Médio, onde Israel está em guerra com o Hamas há quase um ano em Gaza e lançou, este mês, uma campanha de bombardeios mortais contra os redutos do movimento islamista Hezbollah no Líbano. Após ter fragilizado o Hamas durante sua ofensiva devastadora em Gaza, Israel anunciou em meados de setembro que estava deslocando "o centro de gravidade" de suas operações para o norte, na fronteira libanesa, onde suas tropas iniciaram na segunda-feira uma operação terrestre contra o Hezbollah.

O movimento libanês, apoiado pelo Irã, abriu em 8 de outubro uma frente contra Israel em apoio ao Hamas, o que provocou o deslocamento de dezenas de milhares de habitantes dos dois lados da fronteira. O exército israelense bombardeou na sexta-feira os subúrbios do sul da capital libanesa, tendo como alvo, segundo o site de notícias israelense Ynet, Hashem Safieddine, possível sucessor de Nasrallah. O grupo armado não confirmou esta informação, mas uma fonte do Hezbollah afirmou, neste sábado, que desde os bombardeios da sexta-feira o contato com Safieddine "se perdeu".

- "Nossos lares não existem mais" - O exército israelense disse, neste sábado, ter matado 440 combatentes do Hezbollah desde o início da ofensiva terrestre no Líbano, "incluídos 30 comandantes de diferentes níveis". "Devemos seguir pressionando o Hezbollah e infligir mais danos ao inimigo, sem concessões e sem respiro para a organização", declarou Halevi em um comunicado.