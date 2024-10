Irã afirma que seus aliados 'não vão retroceder' diante de Israel

O líder supremo do Irã defendeu, nesta sexta-feira (4), em um sermão incomum, o ataque com mísseis de seu país contra Israel e prometeu que seus aliados no Oriente Médio seguirão lutando. Esse discurso, pronunciado em árabe e não em persa - o idioma mais falado no Irã - é o primeiro do aiatolá Ali Khamenei desde que a República Islâmica lançou o segundo ataque de sua história contra Israel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Também é o primeiro desde que a violência transfronteiriça entre o movimento islamista Hezbollah e o Exército israelense levou a uma guerra no Líbano.

Quase um ano depois do ataque mortal do movimento palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que desencadeou o conflito em Gaza, o Estado israelense anunciou que o "centro de gravidade" se deslocou para o norte, na fronteira libanesa. O ataque do Hamas foi "um ato internacional lógico e legítimo, e os palestinos tinham razão", afirmou Khamenei, cujo país não reconhece o Estado de Israel. "A resistência na região não retrocederá diante desses martírios e vencerá", acrescentou, em referência aos assassinatos de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto em 27 de setembro em um bombardeio israelense perto de Beirute, e Ismail Haniyeh, chefe do Hamas, em um ataque atribuído a Israel em 31 de julho em Teerã.

Na manhã deste sábado (5, noite de sexta em Brasília), o Hezbollah informou que havia combates em curso com tropas israelenses na fronteira do Líbano. - 'Esta guerra será longa' - Na terça-feira, o Irã lançou 200 mísseis contra o território israelense, afirmando que se tratava de uma resposta pelas mortes de Nasrallah e Haniyeh.

Uma fonte próxima ao Hezbollah indicou que Nasrallah foi enterrado "provisoriamente" em um local secreto por receio de que seu funeral seja alvo de outro ataque de Israel. O ataque iraniano motivou trocas de ameaças. Diante do temor de uma escalada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instou Israel a não atacar as instalações petrolíferas do Irã.

"O mais importante que podemos fazer é tentar mobilizar o resto do mundo e os nossos aliados" para acalmar as tensões entre Israel e Irã, disse ele nesta sexta-feira aos jornalistas na Casa Branca. Em contrapartida, o ex-presidente e candidato presidencial republicano Donald Trump considerou que Israel deveria "atingir" as instalações nucleares iranianas. Durante a noite, intensos bombardeios israelenses tiveram como alvo os subúrbios do sul de Beirute, reduto do Hezbollah. Quatro hospitais suspenderam seus serviços por causa dos ataques.

Fatima Salah, uma enfermeira de 35 anos, disse que as pessoas em Beirute estão "assustadas" por seus filhos. "Esta guerra vai ser longa", lamentou. Segundo o site americano Axios, que cita altos funcionários israelenses, Hashem Safieddine, possível sucessor de Nasrallah à frente do Hezbollah, era o alvo desses bombardeios. O Exército israelense não confirmou a informação. Na manhã de sábado, jornalistas de AFP ouviram explosões e observaram colunas de fumaça sobre sobre subúrbios do sul de Beirute, depois que o porta-voz militar israelense Avichay Adraee pediu a evacuação de parte do bairro da capital Burj al Barajneh.